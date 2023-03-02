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Gaziantep'te geçici barınma alanlarında çalışmalar devam ediyor

Depremin vurduğu kentte, vatandaşlar için hazırlanan ve sosyal donatıların bulunacağı geçici barınma alanları çok sayıda vatandaşa hizmet verilecek.

Ekleme: 2.03.2023 - 14:54 Güncelleme: 2.03.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te geçici barınma alanlarında çalışmalar devam ediyor
Afet bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde etkili olmasının ardından binlerce bina yerle bir oldu.

45 bini aşkın vatandaş ise hayatını kaybetti.

Yaşanan büyük felaketin üzerinden 25 gün geçti. Devletin tüm kurumlarının seferber olduğu afette, barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçların karşılanması için harekete geçildi.

Bu kapsamda çadır ve konteyner kurulumu hızlandırıldı.

Kimileri farklı illerdeki KYK yurtları ve otellere yerleştirilirken kimileri ise tamamlanan çadır ve konteynerlerde yaşamaya başladı.

Bakan Kurum Gaziantep'te çalışmaları hızlandırdı
Bakanlar da afetin ilk gününden itibaren görevlendirildikleri kentlerde çalışmaları yakından takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu kapsamda Gaziantep'te görev aldı.

Kentte, Bakan Kurum'un koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce depremzedeler için yığma yapı, prefabrik ve konteynerden oluşan geçici barınma alanları yapılıyor.

Hummalı çalışmaların devam ettiği geçici barınma alanlarının kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Sosyal donatıların bulunacağı merkezde çok sayıda vatandaşa hizmet verilecek.

"Devlet millet el ele ayağa kalkacağız"
Son olarak Murat Kurum sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin hazırlanan videoyu, "Devlet millet el ele ayağa kalkacağız" notuyla paylaştı.

Paylaşılan videoda, 123 metrekare alanda bin 280 yapının inşa edildiği bilgisine yer verildi. Çocuk parkları, spor sahaları ve sosyal alanların yapım aşamaları da paylaşıldı.
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