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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Fesih hakkı var

Evleri yıkılan veya hasar alan veya hasarsız binalar açısından kiracıların hakları mercek altına alındı. Yargıtay riskli binalar için verilen raporlarda kiracıları rahatlatan emsal niteliğinde bir karara imza attı. Dava konusu olay, riskli deprem kuşağında yer alan İstanbul'da yaşandı.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Fesih hakkı var
Ekleme: 2.03.2023 - 11:05 Güncelleme: 2.03.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Fesih hakkı var
Yargıtay milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren emsal kararı açıkladı. Açıklanan karar ile kira sözleşmesinin haklı feshi konusunda emsal oluşturacak bir uygulama başladı.

YARGITAY'DAN MİLYONLARCA EV SAHİBİ VE KİRACIYI YAKINDAN İLGİLENDİREN EMSAL KARAR!

Binaların sağlamlığından endişe eden kişiler deprem dayanıklılık testi yaptırmaya başlarken konu hakkında Yargıtay milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren emsal karara imza attı.

KİRA FESİH SÖZLEŞMESİ İÇİN HAKLI BİR NEDEN DAHA

Açıklanan emsal karar çerçevesinde devam eden kira sözleşmesi bulunan taşınmazın riskli yapı raporu alması durumunda kira sözleşmesinin süresine bakılmaksızın fesih edilebileceği ilan edildi. Bu durum kira sözleşmesinin haklı fesih sebepleri arasında yer aldı.

İŞYERİ KİRALADI, RİSKLİ BİNA ÇIKTI

Bir iş yerinde kiracı ile mal sahibi arasında iki yıl süreli kira sözleşmesi yapıldı. Söz konusu iş yerinin bulunduğu binada kat maliklerini talebi üzerine deprem analizi yapıldı. Analiz ile binanın depreme dayanıksız olduğu belirlendi ve binanın boşaltılmasına karar verildi.

YARGITAY HÜKMÜ VERDİ

Bunun üzerine, iş merkezinin kat malikleri yaptıkları toplantıda binanın riskli yapı olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verdi. Mülk sahiplerinden birisi, zorunlu tahliye nedeniyle yapmış olduğu masrafların ve hor kullanım nedeniyle oluşan zararın karşılanması istemiyle kiracısına dava açtı. Dükkân sahibinin bu talebine karşılık kiracı da tahliye nedeniyle uğramış olduğu zararın tazminini istedi.

Yargıtay'ın aldığı emsal karar ile konutun ve iş yerinin içinde oturulamayacak şekilde deprem riski altında olduğunun tespit edilmesi halinde, kiracı tarafından haklı fesih yapılabileceğine hükmetti.

'RİSKLİ YAPI HAKLI FESİH SEBEBİDİR'

12. Sulh mahkemesi her iki tarafında talebini reddederken dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay aldığı emsal karar ile konutun ve iş yerinin içinde oturulamayacak şekilde deprem riski altında olduğunun tespit edilmesi halinde, kiracı tarafından haklı fesih yapılabileceğine hükmetti.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Fesih hakkı var
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