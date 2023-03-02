Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Fesih hakkı var

Yargıtay milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren emsal kararı açıkladı. Açıklanan karar ile kira sözleşmesinin haklı feshi konusunda emsal oluşturacak bir uygulama başladı.Binaların sağlamlığından endişe eden kişiler deprem dayanıklılık testi yaptırmaya başlarken konu hakkında Yargıtay milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren emsal karara imza attı.Açıklanan emsal karar çerçevesinde devam eden kira sözleşmesi bulunan taşınmazın riskli yapı raporu alması durumunda kira sözleşmesinin süresine bakılmaksızın fesih edilebileceği ilan edildi. Bu durum kira sözleşmesinin haklı fesih sebepleri arasında yer aldı.Bir iş yerinde kiracı ile mal sahibi arasında iki yıl süreli kira sözleşmesi yapıldı. Söz konusu iş yerinin bulunduğu binada kat maliklerini talebi üzerine deprem analizi yapıldı. Analiz ile binanın depreme dayanıksız olduğu belirlendi ve binanın boşaltılmasına karar verildi.Bunun üzerine, iş merkezinin kat malikleri yaptıkları toplantıda binanın riskli yapı olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verdi. Mülk sahiplerinden birisi, zorunlu tahliye nedeniyle yapmış olduğu masrafların ve hor kullanım nedeniyle oluşan zararın karşılanması istemiyle kiracısına dava açtı. Dükkân sahibinin bu talebine karşılık kiracı da tahliye nedeniyle uğramış olduğu zararın tazminini istedi.Yargıtay'ın aldığı emsal karar ile konutun ve iş yerinin içinde oturulamayacak şekilde deprem riski altında olduğunun tespit edilmesi halinde, kiracı tarafından haklı fesih yapılabileceğine hükmetti.12. Sulh mahkemesi her iki tarafında talebini reddederken dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay aldığı emsal karar ile konutun ve iş yerinin içinde oturulamayacak şekilde deprem riski altında olduğunun tespit edilmesi halinde, kiracı tarafından haklı fesih yapılabileceğine hükmetti.