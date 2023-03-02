AFAD'dan harita uygulaması: Adrese göre deprem tehlikesi sorgulanabilecek
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından internet uygulamasına dönüştürülen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" üzerinden ülke genelinde herhangi bir noktanın deprem tehlike değeri öğrenilebiliyor.
10 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Türkiye deprem gerçeği ile bir kez daha karşılaştı. Vatandaşlar evlerinin fay hatları üzerinde bulunup bulunmadığını ve bölgelerinin deprem riski taşıyıp taşımadığını merak ediyor.
Deprem tehlike değeri öğrenilebilecek
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.
Buna göre "tdth.afad.gov.tr/TDTH/" linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor. Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.
Deprem tehlike değeri öğrenilebilecek
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.
Buna göre "tdth.afad.gov.tr/TDTH/" linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor. Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.
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