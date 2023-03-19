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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak için kararını verdi...

Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılımla ilgili partinin kararını 20 Mart Pazartesi saat 13:00'te açıklayacağını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak için kararını verdi...
Ekleme: 19.03.2023 - 19:43 Güncelleme: 19.03.2023 - 20:12 / Editör: Ozge Selin
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak için kararını verdi...
Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleri gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) karar verildi.

10 Mart'ta AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle düğmesine basılan Cumhur İttifakı'na katılım süreci 10'uncu günde netlik kazanacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart Pazartesi günü ittifak kararını açıklayacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak için kararını verdi...

Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00'da basın toplantısı ile “İttifak” davetine dair kararını açıklayacaktır.'

Partinin genel merkezinde gerçekleştirilecek basın toplantısına bütün teşkilat mensupları davet edildi.

TEKLİF 10 MART'TA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı'na davet ziyareti gerçekleştirdi. Binali Yıldırım, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

'ORTAK HEDEFLERLE BİR ARAYA GELECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. 16 Mart'ta katıldığı televizyon programında konuşan Kurtulmuş, “Yine kendi kimlikleri olacak, ortak hedefler ile bir araya geleceğiz. Ortaya iki temel aday çıktığına göre, bütün partiler iki adaya bakarak tercihini belirleyecek. Türkiye'nin hayrına olan, çıkarına olan herkese kapımız açık.” demişti.



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