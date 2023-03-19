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Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

16 Mart’ta ön sipariş almaya başlayan Togg’un ilk modeli T10X için 30 saatte 29 bin başvuru yapıldı.

Ekleme: 19.03.2023 - 10:43 Güncelleme: 19.03.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, ön siparişlerini 16 Mart'ta almaya başladı.

İlk model T10X ise daha 48 saat bile dolmadan bir rekora imza attı.

30 saatte 29 bin ön sipariş
24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alınırken, bu sayı 30 saatte 29 bine çıktı.

Vatandaşların almak için adeta yarışa girdiği yerli otomobil için 24 Mart tarihine kadar siparişlerin alımı sürecek.

Çekilişte ismi çıkmayanlar kaporayı geri alabilecek
Ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak çekilişin tarihi de 28 Mart olarak planlandı.

Ön sipariş dönemine ilk veya son gün katılmanın çekiliş sıralamasına herhangi bir etkisi bulunmuyor.

Çekilişte ismi çıkmayan kullanıcılar ise talep ettikleri takdirde ödedikleri kaporayı 14 gün içerisinde e-cüzdan'larından geri alabilecek.

953 bin liradan başlıyor
Togg T10X'in fiyat etiketi ise 953 bin TL'den başlıyor.

Bu araçtan satın almak isteyenler, başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg web sitesi üzerinden 60 bin lira yatırarak gerçekleştirebiliyor.

T10X'in fiyat güncellemesi ise şöyle:

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW : 953.000 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW: 1.055.000 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil (510 km) 160 kW: 1.215.000 TL

523 kilometre menzile sahip...
İlk etapta sadece 160 kW (218 beygir) güce sahip arkadan itişli (RWD) versiyonuyla satışa çıkarılan T10X'in iki farklı donanım (V1 ve V2) ve batarya seçeneği bulunuyor.

Modelin standart menzilli batarya seçeneği 52.4 kWh kapasiteyle 314 kilometre; 88.5 kWh kapasiteli olan ise 523 kilometre menzile sahip.

Togg'un ilk modeli T10X için açıkladığı üç farklı fiyat opsiyonu da bu menzil ve kapasite seçeneklerine göre belirlenmiş durumda.

AWD versiyonu 29 Ekim'de yollarda
Bu arada T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilecek.

Bu araç, 100'üncü yıla özel seriyle birlikte yollarda olacak.
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