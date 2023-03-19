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MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Ekleme: 19.03.2023 - 11:21 Güncelleme: 19.03.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bağlı özel ekip, Suriye'nin Halep şehrinde 24 Şubat'ta nokta operasyon düzenledi.

Nokta operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.

1986 yılında PKK'ya katılan ve örgütün en eski kadrolarından biri olduğu belirtilen Mehmet Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta üst düzey faaliyetlerde bulunduğu ardından, 2015'te Suriye'ye geçiş yaparak mali sorumluluğu yürüttüğü aktarıldı.
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