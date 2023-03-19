Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayaca, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 14°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CÇok bulutluMUĞLA °C, 14°CÇok bulutluAKDENİZÇok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii'nin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısında kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 18°CÇok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıANTALYA °C, 22°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.MARAŞ °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 9°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 6°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SİVAS °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluSAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluTRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 11°CÇok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM °C, 9°CÇok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS °C, 11°CÇok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 10°CÇok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ADIYAMAN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edi,liyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıURFA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.