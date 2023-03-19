Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Yahyalı (Kayseri) Tarih:2023-03-19 Saat:23:06:20 TSİ Enlem:37.832 N Boylam:35.297 E Derinlik:7 km
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Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Yahyalı (Kayseri) Tarih:2023-03-19 Saat:23:06:20 TSİ Enlem:37.832 N Boylam:35.297 E Derinlik:7 km
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