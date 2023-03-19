Afet bölgesinden nakil! 4 bin 97 eğitim personeli nakil edildi

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor...Yaşanan depremlerin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti.Yıkıcı depremler 11 ilde büyük hasara sebep oldu.Depremlerin ardından tek yürek olan vatandaş yaraları sarmak için mücadele ediyor.Öte yandan depremlerin vurduğu afet bölgesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Kentleri etkisi altına alan yağış bölgelerinde depremin ardından ikinci bir afet yaşandı.Yoğun yağış sele dönüştü.Bu süreçte en büyük ilgi ve yardım da çocuklar için yapılıyor.Depremden önemli ölçüde etkilenen afetzede çocuklar için aktiviteler düzenleniyor.Aynı zamanda eğitim çağındaki çocukların da farklı illere yerleştirilmesiyle birlikte nakil işlemleri gerçekleştiriliyor.Öte yandan kamu çalışanlarında nakil işlemleri devam ediyor.Afet bölgesin bulunan 4 bin 97 eğitim personellinin nakil işlemleri gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık.Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz.