  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: 'Bu üretim bandı var ya...'

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'un ön siparişi dün akşam saatlerinde başladı. Yerli otomobile talep yağarken, geçtiğimiz günlerde Togg üzerinden algı oluşturmaya çalışan muhalif isimler bir anda sessizliğe büründü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretim tesisi üzerinden Togg'u hedef alan Fatih Altaylı'yı tiye alarak, "Bu üretim bandı var ya… İzlemesi muhteşem!" ifadelerini kullandı.

Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: 'Bu üretim bandı var ya...'
Ekleme: 18.03.2023 - 00:09 Güncelleme: 18.03.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: 'Bu üretim bandı var ya...'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), büyük heyecanla beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, şimdi de ön siparişler için başvuruları kabul etmeye başladı.

24 SAATTE TALEP YAĞDI

Togg'dan yapılan açıklamada 24 saatte 22 bin 150 sipariş geldiği belirtilirken Togg Teknoloji Kampüsünden anlık görüntü paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, '24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!' ifadeleri yer aldı.

27 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: 'Bu üretim bandı var ya...'

BAKAN VARANK'TAN FATİH ALTAYLI'YA GÖNDERME

Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl kasım ayında, Togg'un üretim bandının olmadığına yönelik yazısının ardından servis edilen Gemlik'teki fabrikaya ilişkin görüntüler için, 'Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var. Mart'a kadar 3500 araç üretilip, tip onayı ve homologasyon için Almanya'ya yollanacak araçlar. Her gün elde 30 araç üretmek kolay olmaz. Üretim bandının devreye girmesi şart. İnşallah TOGG yönetimi yakın zamanda çalışmaya başlamış bir üretim bandı görüntüsünü servis eder de, bizim de içimiz rahatlar.' ifadelerini kullanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan akşam saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Varank, Fatih Altaylı'nın Togg ile ilgili, 'Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var' sözlerini paylaştı.

Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: 'Bu üretim bandı var ya...'

'BU ÜRETİM BANDI VAR YA… İZLEMESİ MUHTEŞEM'

Varank paylaşımında, 'Bu üretim bandı var ya… İzlemesi muhteşem!' ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: 'Bu üretim bandı var ya...'
Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde
Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi
Türkiye'nin Finlandiya kararına Stoltenberg'den ilk tepki: İsveç'e atıfta bulundu
HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
Macron'un diktatörlüğü dünya basınında: Tartışmalı reform oylamadan imzalandı
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Akar: PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek suçüstü yakalandı
CHP’de liste krizi: 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında yakalama kararı çıkardı
Rekabet Kurulu depremlerden etkilenen 11 ilde sektör incelemesi başlattı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen belki de tek kişisiniz
Birleşik Krallık’tan Baykar tesisine üst düzey ziyaret...
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...
HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak
Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmıştı! Akşener özel izinle gitti: Cezaevinde 35 dakikalık sır görüşme
Gelibolu-Eceabat yolu yarın açılacak: Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi
Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!