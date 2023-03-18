Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.14'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Göksun'un yanı sıra, Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Göksun'un kırsal Yiricek Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.