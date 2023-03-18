Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilanço açıklandı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreğimizi yaktı.Depremlerden 11 şehrimiz birden etkilendi.Binlerce vatandaşımızın vefatı sonrası bölgede çalışmalar sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremler nedeniyle oluşan son durumu paylaştı.Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Oktay konuya ilişkin, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybetti." dedi.Fuat Oktay ayrıca, Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla ilgili bilgi de verdi.'Enkazların yüzde 22'si kaldırıldı'Oktay'ın aktardığına göre; Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırıldı.Oktay son olarak enkazların yüzde 22'sinin kaldırıldığını belirterek, "Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptı." şeklinde konuştu.