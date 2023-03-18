Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş açıklama

Süper Lig'de lider Galatasaray, son günlerde MHK Başkanı Lale Orta hakkında sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yayımladı.İşte Galatasaray'ın açıklamasının satırbaşları:"MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır.""Ve soruyoruz; itiraf ve iddialar ışığında bu kişinin adaleti sağlamakla görevli, önemli bir kurulun başkanlığında bulunması ne kadar doğrudur?"