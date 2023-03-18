Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş açıklama
Süper Lig'de lider Galatasaray, son günlerde MHK Başkanı Lale Orta hakkında sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yayımladı.
Süper Lig'de lider Galatasaray, son günlerde MHK Başkanı Lale Orta hakkında sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yayımladı.
İşte Galatasaray'ın açıklamasının satırbaşları:
"MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır."
"Ve soruyoruz; itiraf ve iddialar ışığında bu kişinin adaleti sağlamakla görevli, önemli bir kurulun başkanlığında bulunması ne kadar doğrudur?"
İşte Galatasaray'ın açıklamasının satırbaşları:
"MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır."
"Ve soruyoruz; itiraf ve iddialar ışığında bu kişinin adaleti sağlamakla görevli, önemli bir kurulun başkanlığında bulunması ne kadar doğrudur?"
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