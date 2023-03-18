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28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...

28 Şubat'ta başörtülü öğrenciler üniversite kapılarında büyük zulme maruz kalıyordu. AK Parti'nin tek başına iktidar olması ile bu sorun tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Ancak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını elinden almak isteyenler yok da değil. İşte o olaylardan biri de Eskişehir'de yaşandı. CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yönetiminde bulunduğu Çağdaş Okulları, deprem nedeniyle naklini Eskişehir'e aldırmak isteyen öğrenciyi başörtülü olması nedeniyle kabul etmedi. Aile, "Depremde yakınlarımızı kaybettik ama bu olay bize daha ağır geldi." sözleri ile üzüntüsünü aktardı.

28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...
Ekleme: 18.03.2023 - 09:33 Güncelleme: 18.03.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...
Eskişehir'de, kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) bağlı Özel Çağdaş Okulları, bir skandala sahne oldu. Depremzede ailenin okula kaydettirmek istediği kız öğrenci, başörtülü olduğu için okula alınmadı.

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ BU KEZ ESKİŞEHİR'DE HORTLADI

Hatay'da depremi yaşayan aile, taşındıkları Eskişehir'de 9. sınıf öğrencisi olan başörtülü kız çocukları T.N.İ.'nin naklini Çağdaş Okulları'na aldırmak istedi. İddiaya göre Okul Müdürü İsmail Samur, 'Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok. Burada zorlanırsın' diyerek öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için ikna etmeye çalıştı. Samur'un 28 Şubat zihniyetini hatırlatan tavrı üzerine aile, okuldan ayrılarak T.N.İ.'yi, Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydettirdi.

'DEPREMDEN DAHA ACI'

Aile, kızlarının başörtülü olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek Eskişehir Valiliği'ne okul hakkında şikâyette bulundu. Baba Z.İ. ve anne E.İ., 'Depremde onlarca yakınımızı kaybettik ama bu olay bize çok daha acı geldi' dedi.

28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...


Skandalın ardından Eğitim Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ali Yalçın, 'Adı 'çağdaş' fakat uygulaması 'çağdışı' okul hakkında suç duyurusunda bulunduk. Depremzede öğrencinin başörtülü olduğu için karşılaştığı rezalete sessiz, duyarsız kalınamaz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da başvurduk' diye konuştu.

KÖHNELEŞMİŞ ZİHNİYET

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar ve beraberindekiler dün okulun önüne siyah çelenk bıraktı. Akar, 'Müdür, öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için 28 Şubat'tan kalma ikna odası kurarcasına ikna etmeye çalışıyor. Bir depremzede çocuğa sırf başörtüsünden dolayı 28 Şubat sürecini anımsatan tavrın takınılması akıllara durgunluk verecek derecededir.

Bu çirkin davranışı şiddetle kınıyorum. Başörtüsü nedeniyle depremzede bir öğrenciyi dahi ötekileştirecek kadar gözü dönmüş, köhnemiş ve kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan, eğitim hakkını elinden alan zihniyete karşı sessiz kalmamız mümkün değildir' dedi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI CHP'Lİ YILMAZ BÜYÜKERŞEN

Öte yandan 28 Şubat zihniyetinin hortladığı Çağdaş Okulları'nın Yönetim Kurulu Başkanı'nın CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olması da dikkat çekiyor.

28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...

28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...
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