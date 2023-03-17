Suriye ve Yunanistan sınırında 7 terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan’dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terörist 11 kişinin yakaladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD/YPG, 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' açıklamasında bulundu.