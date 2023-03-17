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Beyaz Gazete
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Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı koalisyonda yaşanan krizlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Masadaki küçük ortaklar, şimdiden Cumhurbaşkanı Yardımcılığı almanın hesabını yaparken Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Yardımcılığını sadece kendisinin ve Ekrem İmamoğlu'nun alması gerektiğini söyledi.

Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
Ekleme: 17.03.2023 - 23:16 Güncelleme: 17.03.2023 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
6'lı koalisyonda İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masaya gelmesinin ardından zehir zemberek sözlerle masadan ayrılmış 72 saat sonra şartlı şekilde masaya dönmüştü. Akşener'in şart olarak sunduğu İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcıları olmaları koalisyon masasında kabul edilmişti. Diğer 5 Genel Başkanın da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yapmaları kararlaştırılmış ve böylelikle 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir yönetim modeli ortaya çıkmıştı.

Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin

YAVAŞ YENİ KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

6'lı koalisyondaki küçük ortaklar olarak tabir edilen, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti oy oranlarının az olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alma hayali kurarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çarpıcı açıklamalar geldi.

Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin

'BİZİM MAKAM MEVKİ DERDİMİZ YOK'

Mansur Yavaş, masada yaşanan krizlere değinirken 'Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu.' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin

'CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK BENİ VE EKREM BAŞKANI İLAN EDİN'

Akşener'in önersinin Kılıçdaoğlu tarafından kabul edildiğini ancak planda başka bir formülün de olduğunu aktaran Yavaş, 'Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın.' şeklinde konuştu.
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