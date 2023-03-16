Selin simgesi selzededen güzel haber! Kurtuldu! İşte o kare

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı dün sağanak yağış sonrası sel felaketi vurdu. Sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Sel felaketinin yaşandığı kentlerden vatandaşlar selin etkisini gösterebilme adına cep telefonlarıyla görüntüler de çekerek sosyal medyadan paylaştı. Kimi vatandaşlar ise ailelerinin selde mahsur kaldığı adres bilgisini paylaşarak yetkililerden yardım da istedi. Birçok kişi bulundukları yerlerden devlet kurumları aracılığıyla tahliye edildi, çalışmalar ise sürüyor.Selin simgesi olan selzedenin görüntüsü ise Şanlıurfa'da çekildi. Sele kapılan bir vatandaş, ara sokakta akıntı tarafından sürüklenirken vatandaşların kamera çekimine yakalandı. Bu çekim esnasında görüntüyü çeken vatandaşa selde sürüklenen erkeğin elini uzattığı da yansıdı. Videoyu çeken kişi ise elini uzatan selzedeyi kurtarmak yerine kamera çekimini sürdürdü. Birçok kişi görüntüyü çekenin yardım etmemesine sosyal medyadan tepki gösterirken, kimileri ise çekimi yapanın selin sürüklediği arabalara yoğunlaştığını ve elini uzatan şahsı görmediğini savundu.Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan ve selin simgesi olan selzedenin kurtarılması için dualar edildi ve paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada birçok vatandaş akıntıda sürüklenen şahsın akıbetinin ne olduğunu da merak ederek sosyal medyadan durumunun ne olduğuna dair sorular yöneltti.Selin simgesi selzededen ise güzel haber geldi. Selzede amcanın kurtulduğunu Şanlıurfa'daki yerel televizyon kanalı Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özer sosyal medyadan duyurdu. Selden kurtarılan amcanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Özer, 'Günün güzel haberiydi. Bu amca suya kapılmıştı ve kurtarıldı' diyerek duyurdu.Özer, sele kapılan ve kurtarılan amcayla ilgili bilgileri de paylaştı. Özer, yaptığı açıklamada 'Sosyal medyada yer alan görüntüde sele kapılan vatandaş tepeden aşağı doğru sürüklenirken caddeye doğru çıkınca sürati kesiliyor. Şanlıurfa'nın müzeler bölgesine doğru geliyor. Yakubiye Mahallesi'ndeki Zeytinlik Otoparkı önünde otoparkçılar ve vatandaşlar kurtarıyor. Kurtardıktan sonra Zeytinlik Otoparkı'nın içerisine almışlar ve o esnada fotoğrafını çekmişler' dedi.Mimar ve köşe yazarı olan Bahattin Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurtarılan selzede amcanın fotoğraf karesini de paylaşıp 'Şanlıurfa da bugün yüreklerimizi dağlayan görüntülerden biri olan amcamız selde ellerini uzatıp yardım isterken video çekmeye devam edenler umudumuzu kırmıştı. Çok şükür o amcamız kurtulmuş!' ifadelerini kullandı.