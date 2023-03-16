İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde skandal bir olay yaşandı. İyi Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşi Pınar Aran Alak'ı partiden evli başka bir kadınla aldattı.Ahmet Alak'ın yasak aşk yaşadığı kadını evine alırken güvenlik kameraları bu anları saniye saniye görüntüledi.Skandal olayın ardından Pınar Aran Alak, kamera görüntüleriyle birlikte emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldırdı. Pınar Aran Alak olayın ardından İyi Parti'den istifa ederken, e-devletten istifa ettiğine dair ekran görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.İyi Parti ile hiçbir bağının kalmadığını ve istifa ettiğini paylaşımında ifade eden Pınar Aran Alak, 'Bu parti benim her şeyimi çaldı. Arkadaşlar arayan herkese cevap veremiyorum.Yalan haber ya da iftira diye düşünenlere böyle bir iftirayı asla yapmayacağımı yakın çevrem bilir.Her zaman eşimin yanında oldum. Panter gibi hep korudum kolladım. Güçlü bir kadınım. Bana yapılan bu ihaneti gözlerimle gördüm. Kamera kayıtları mevcut. Kişi partiye üye. Detayları emniyetle paylaşıp uzaklaştırma kararı aldım. Aldatıldım ve görüntüler net emniyette kişilerin ifadeleri alındıktan sonra zaten ifşa edeceğim kişiyi. Kadın evli. Evimde bildiğim kişiyle yapıldı bu haksızlık bana. Ama bitmedi burada bitmeyecek. Herşeyin bedeli var' dedi.