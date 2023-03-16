Dr. Avşar Aslan aday adaylığı için bakanlıktaki görevinden ayrıldı

Dr. Avşar Aslan sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı.'Haydi Bismillah.!Değerli dostlarım, arkadaşlarım, akrabalarım ve hemşehrilerim;Öncelikle asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu depremde Kahramanmaraş'ta yaşayan yakınlarımızdan 5 kişilik bir aileyi kara torağa kendi ellerimizle emanet ettik. Bugünler zor da olsa o zorlukların bir bir aşılacağından hiçbir şüphemiz yok.Bu zorlu günlerde biz de kutlu bir yola çıkma kararı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığı'ndaki Daire Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım.25. ve 26. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı olarak milletimizin huzuruna çıkmıştık. Bu dönemde de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde 'Başlasın Türkiye Yüzyılı!' diyerek aday adaylığımızı partimize sunduk.Bu kutlu yola çıkma kararını tek başıma almadım. Milletimiz ve büyüklerimizden aday olmam yönünde kıramayacağım talepler geldi. Biz de şahsımıza gösterilen teveccühe kayıtsız kalamadık. Başta Kayserimiz, bölgemiz ve milletimizin tamamına hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, Parti Merkezimizin bizlere vereceği her görevi üstlenmeye ve davamıza sahip çıkmaya dün olduğu gibi bugün de hazırız. Bakanlıktaki makam kapımız ayrım gözetmeksizin nasıl ki herkese açıksa Allah nasip ederse Meclis'teki odamızın da kapısı yine aynı şekilde sonuna kadar açık olacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle almış olduğumuz bu kararın vatanımız, milletimiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bugüne dek beraber çalıştığım değerli mesai arkadaşlarıma, dostlarıma, hemşehrilerime ve beni yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkürü borç biliyor, desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum.'