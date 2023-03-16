Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...

İsveç, PKK skandalları ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından NATO üyelik sürecini kendi eliyle baltalamıştı. skandallar sonrası Başkan Erdoğan 'İsveç şok olacak' demişti. İsveç ile birlikte NATO üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ile ilgili ise Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama dünya gündeminde yankılandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz.' dedi.Bu açıklamanın ardından gözler Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretine çevrildi. Finlandiya ile aynı anda NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'ten ise dikkat çeken açıklamalar geldi.Almanya'yı ziyaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başbakan Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusundaki soruları yanıtladı.Kristersson, Türkiye'nin ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusuna seçimlerden sonra onay vermesini beklediklerini belirterek 'Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama Türkiye'nin kararlarını sadece Türkiye verebilir. Buna saygı duyuyoruz. İsveç olarak Finlandiya ile beraber girmeyi isteriz. Biz de üyelik için hazırız. Türkiye'deki seçimlerden sonra onay bekliyoruz.' diye konuştu.ABD'li Politico konuya ilişkin haberini,' İsveç geride kalırken Finlandiya, Türkiye'nin NATO onayına hazırlanıyor' sözleri ile okuyucularına duyurdu.İsveç'in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet ise 'Finlandiya NATO toplantısı için Türkiye'ye - İsveç evde kalıyor' başlığı ile okuyucularının karşısında çıktı. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Cuma günü onaylanabileceği ifade edildi.ABC News ise 'Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini ima etti' dedi.Bloomberg Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını belirtti.