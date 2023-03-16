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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...

Başkan Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik olarak "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" sözleri dünya basınında yankılandı. Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olacağını düşünen İsveç'te ise gündem karışık... İsveç Başbakanı konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...
Ekleme: 16.03.2023 - 10:25 Güncelleme: 16.03.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...
İsveç, PKK skandalları ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından NATO üyelik sürecini kendi eliyle baltalamıştı. skandallar sonrası Başkan Erdoğan 'İsveç şok olacak' demişti. İsveç ile birlikte NATO üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ile ilgili ise Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama dünya gündeminde yankılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz.' dedi.

Bu açıklamanın ardından gözler Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretine çevrildi. Finlandiya ile aynı anda NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'ten ise dikkat çeken açıklamalar geldi.

Almanya'yı ziyaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başbakan Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusundaki soruları yanıtladı.

İSVEÇ'İN SON UMUDU

Kristersson, Türkiye'nin ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusuna seçimlerden sonra onay vermesini beklediklerini belirterek 'Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama Türkiye'nin kararlarını sadece Türkiye verebilir. Buna saygı duyuyoruz. İsveç olarak Finlandiya ile beraber girmeyi isteriz. Biz de üyelik için hazırız. Türkiye'deki seçimlerden sonra onay bekliyoruz.' diye konuştu.

ABD'li Politico konuya ilişkin haberini,' İsveç geride kalırken Finlandiya, Türkiye'nin NATO onayına hazırlanıyor' sözleri ile okuyucularına duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...

İsveç'in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet ise 'Finlandiya NATO toplantısı için Türkiye'ye - İsveç evde kalıyor' başlığı ile okuyucularının karşısında çıktı. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Cuma günü onaylanabileceği ifade edildi.

ABC News ise 'Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini ima etti' dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...

Bloomberg Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...
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