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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Hiçbir hak kaybı yaşanmayacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde deprem bölgesindeki istihdam paketine ve çalışma hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Hiçbir hak kaybı yaşanmayacak'
Ekleme: 16.03.2023 - 14:10 Güncelleme: 16.03.2023 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Hiçbir hak kaybı yaşanmayacak'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar'dan (EYT), bölgedeki esnafların tekrar iş hayatına katılmalarına kadar çalışma hayatına ait bilgiler verdi.

'İKİNCİ 25 BİN İSTİHDAM PAKETİNİ DE BÖLGEDE AÇACAĞIZ'

Bilgin, bölgede doktor tedavi katılım payının kaldırıldığını, kısa çalışma ödeneği nakdi destek ücret desteğini sunulduğunu hatırlatarak, bu konuda müracaatların yapıldığını ve ödemelerin başladığını belirterek şu bilgiyi verdi:

Bölgemizin normalleşmesini teşvik edecek tüm önlemleri alıyoruz. Her ihtiyacı karşılamak bizim görevimiz. Bölgedeki en büyük sorun istihdam sorunu. İlk aşamada 25 bin yeni istihdam gerçekleştirdik. Valilik organizasyonu ile yürüyor. Geliri olmayan aileler tespit edilerek ikinci 25 bini de bölgede uygulamaya sokacağız. İkinci 25 bin istihdam paketini de bölgede açacağız.

'EYT'DE HİÇBİR HAK KAYBI YAŞANMAYACAK'

Bakan Bilgin, konuşmasında EYT'de hiçbir hak kaybı yaşanmayacağını ve gecikmelerde gerekli ödemelerin yapılacağını aktararak şöyle konuştu:

EYT sorunu çözüldü. Sevinci buruk bir sevince dönüştü. Bölgede deki EYT taleplerini karşılıyoruz. EYT'de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak. Kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır.

'ÇALIŞMA HAYATININ CANLANMASI İÇİN GEREKEN DESTEKLER VERİLECEK'

Bakan Bilgin, verilen desteklerle ilgili bilgi aktararak, Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal devlet olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda şu açıklamada bulundu:

Esnaflarla ilgili taleplerle karşılıyoruz. Türk devleti elinden gelen tüm destekleri verecektir. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılar. Çalışma hayatının canlanması için gereken destekler verilecektir.
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