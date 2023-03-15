  • USD: 18,95 - 18,99
  • EURO: 20,29 - 20,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg'un merakla beklenen fiyat listesi açıklandı. Buna göre C Segment SUV Aracı Togg T10X'in etiket fiyatı 953 bin TL'den başlıyor. Diğer yandan ön sipariş, satış süreci ve aracın teknik özellikleri de duyuruldu. T10X modeline Türkiye'de ve sınıfında ilk kez kullanılan "yoğun trafik pilotu" asistan ile parmak ısırtan bir özellik eklendi. İşte detaylar…

Ekleme: 15.03.2023 - 02:16 Güncelleme: 15.03.2023 - 02:25 / Editör: Ozge Selin
Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk
Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg ön sipariş ile satışa çıkıyor. Bugün Togg fiyat listesi 2023'ün açıklanması ve ön sipariş sürecinin başlaması hedefleniyordu ve Togg'da fiyat belli oldu.

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 BELLİ OLDU

16 Mart'tan itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak

Diğer yandan küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının teknik özelliklerini de açıkladı. İşte parmak ısırtan özellikler…

Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

523 KİLOMETRE MENZİL

Togg, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

İKİ BATARYA SEÇENEĞİ

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.

28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.

Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

PARMAK ISIRTAN ÖZELLİK: DUR-KALK TARİH OLUYOR

T10X, sürekli öğrenme ile olgunluğunu geliştirebilen ve uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2'nci seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor.

Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

KENDİ SINIFINDA İLK

T10X Türkiye'de ve sınıfında ilk kez 'yoğun trafik pilotu' asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X'in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak. Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu! 'Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum...'
Fuat Oktay: Hane Başı Destek Ödemesi, depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır
CHP ve İYİ Parti Osmanlı Sultanları’nın isimlerini hazmedemedi
Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
Valilikten Temel Karamollaoğlu'nun 'Aşevinin Kapatılması Kararı' iddiasına yalanlama: Tamamen asılsızdır
Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Yalanlarına Türk bayrağını alet etti! Valilikten soruşturma
Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu: Dikkat çeken LGBT vaadi
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş!
Fuat Oktay: Tüm tarafları KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz
Cumhur İttifakı'nı işaret eden Destici'den seçim açıklaması: 'Üzerimize düşeni yapacağız'
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: 6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Necip Fazıl Kısakürek' gafı: Şair galiba şair...
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki: Siyaseti Ankara’da yapın
Bakan Soylu CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı: AFAD'a bağışlayacak
ABD şubat ayı enflasyonu açıklandı
CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na hadsiz çağrı: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın
Togg fiyat listesi 2023 AÇIKLANDI! Yüzde 10 ÖTV'li yerli otomobil Togg ön sipariş ile satışa çıkıyor
Bakan Kurum duyurdu: Bir şehirde daha kalıcı konutlar için çalışmalar başladı
6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor
Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı