Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg ön sipariş ile satışa çıkıyor. Bugün Togg fiyat listesi 2023'ün açıklanması ve ön sipariş sürecinin başlaması hedefleniyordu ve Togg'da fiyat belli oldu.TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 BELLİ OLDU16 Mart'tan itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.Diğer yandan küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının teknik özelliklerini de açıkladı. İşte parmak ısırtan özellikler…523 KİLOMETRE MENZİLTogg, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.İKİ BATARYA SEÇENEĞİ160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUKTogg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.PARMAK ISIRTAN ÖZELLİK: DUR-KALK TARİH OLUYORT10X, sürekli öğrenme ile olgunluğunu geliştirebilen ve uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2'nci seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor.KENDİ SINIFINDA İLKT10X Türkiye'de ve sınıfında ilk kez 'yoğun trafik pilotu' asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X'in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak. Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.