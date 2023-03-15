Karadeniz'e tehlikeli gerginlik: Karşılıklı sert suçlamalar! Dikkat çeken Türkiye detayı...

Rusya Ukrayna savaşı bir yılını geride bırakırken dün KAradeniz semaları tehlikeli bir gerilime sahne oldu. ABD'ye ait Reaper tipi İHA'nın düşmesinin ardından Rusya ve ABD arasında tansiyon yükseldi. Dünya bu olayı konuşurken Türkiye detayı dikkat çekti.ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.Açıklamada, 'Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir.' denildi.Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.Açıklamada sözlerine yer verilen ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, 'Bizim MQ-9 hava aracımız uluslararası hava sahasında Rus uçağı tarafından vurulduğunda rutin operasyonlar yürütüyordu.' değerlendirmesinde bulundu.Hecker, MQ-9'un düştüğünü ve kaybedildiğini aktararak Rus pilotun bu davranışının neredeyse kendi uçağının da düşmesine neden olacağını belirtti.ABD'li general, 'ABD ve müttefik hava araçları uluslararası hava sahasında operasyon yürütmeye devam edecek ve Rusya'ya operasyonlarını profesyonel ve güvenli bir şekilde yapması çağrısında bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.ABD Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Karadeniz'de İHA uçuruyor.Olayın ardından, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırırken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının ABD'ye ait İHA ile temasa geçmediğini belirterek, 'ABD'ye ait insansız hava aracı, keskin manevralar sonucunda irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü' dedi.ABD'ye ait İHA 'davetsiz misafir' olarak nitelendirilen açıklamada, 'Davetsiz misafirin kimliğini tespit etmek için görev başındaki hava savunma güçlerine bağlı uçaklar havalandırıldı. Saat 09.30 (TSİ), sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 insansız hava aracı irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü. Rus savaşçılar havada silah kullanmadı, ABD insansız hava aracıyla temas kurmadı, güvenli bir şekilde hava sahasına döndü' ifadeleri kullanıldı.Pentagon, kendilerinin de Rusya'nın da düşen İHA'nın enkazına ulaşamadığını belirtti. Wall Street Journal, drone'u kurtarmanın zor olabileceğini belirtirken Türkiye detayına dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşı başladıktan kısa bir süre sonra Montrö Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirdiği hatırlatıldı. Düşen MQ-9 İHA'sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz'de ABD'ye ait savaş gemisi bulunmuyor.