Bakan Karaismailoğlu, sel yaşanan Adıyaman'ın Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

Sağanak sonucu selin yaşandığı Adıyaman'ın Tut ilçesinde AFAD, jandarma, polis ve sağlık personelinin de bulunduğu 163 kişilik 10 ekibin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Ekipler, dere içi ve kenarlarındaki 25 kilometrelik bantta çalışma yürütüyor.Bölgede çok sayıda iş makinası, selle gelip yola inen çamur ve kayaları temizliyor.İlçede kapalı yolun bulunmadığı belirtilirken, dere taşkını ve sel nedeniyle ilçe merkezindeki bazı evlerle tarım arazilerinde hasar oluştu, depremin ardından bazı evlerin bahçelerine kurulan çadırlar tahliye edildi.İlçeye gelen Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada kent merkezinde yoğun yağışlardan dolayı oluşan su baskınlarından etkilenen vatandaşların barınabileceği okul ve camiler paylaşıldı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde sel sularına kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 3 kişinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.