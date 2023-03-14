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Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki: Siyaseti Ankara’da yapın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antakya'da mezarlıklardaki Türk bayraklarının kaldırıldığı yönündeki iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarını reddeden Soylu, "Bu bir bayrak merasimi değil. Burası siyasetin bu denli yapılabileceği bir yer değil. Ankara'da istediğiniz kadar yapabilirsiniz" dedi.

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki: Siyaseti Ankara’da yapın
Ekleme: 14.03.2023 - 17:02 Güncelleme: 14.03.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki: Siyaseti Ankara’da yapın
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte deprem felaketinde yıkımın yaşandığı Hatay'ı ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini yönünde açıklamada bulundu.

'DEPREM BÖLGESİNDE YALAN ÜZERİNE SİYASET YAPIYOR'

Hatay'da mezarlıklardan Türk bayrağının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Bakan Soylu, 'Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti, her gelindiğinde bir yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum ama bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Sayın valimiz de bakan arkadaşlarımız da işin başından beri buradalardı.

Sayın Kılıçdaroğlu mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik ve benim bunun talimatını verdiğime yönelik söylemde bulundu. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar' dedi.

'BURASI SİYASET YAPILACAK YER DEĞİL'

Bakan Soylu,'Bugün flama günü değil. Ne gerek var bunlara, niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? Elinde İBB var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var, gelip hemen bu meseleyi karıştırmanın burada çalışan insanları karıştırmanın ne anlamı var. Mezarlık yerini Denizli Belediyesi açmış. Bu tartışmayı yapmayı hakikaten doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu'nun buralara geldiğinde insanların morallerini yükseltecek açıklamalar yapmasının doğru olabileceğini söylüyoruz. Ne olursunuz başkasını karalamaya yönelik adımlara atmayacak bir dönemdeyiz ve yerdeyiz. Burası siyasetin bu denli yapılacak bir yeri değildir, Ankara'da yapabilirsiniz. Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir. Biz bazen kendi kendimize şunu eksik yapıyorsunuz diyoruz, kendi içimizde bu tartışmaları yapıyoruz. Bu desteğe ihtiyaç var' şeklinde konuştu.
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