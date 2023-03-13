Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını verdi

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılım kararının yetkili kurullarda istişare sürecinin tamamlandığını, kararın 1-2 gün içinde açıklanacağını duyurdu.

Seçime 2 ay kala ittifaklar şekilleniyor.



Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Cumhur İttifakı'na katılması gündemde.



İttifak için AK Parti bir nezaket ziyaretinde bulundu.



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, YRF Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından ağırlandı.



Karar verildi 1-2 gün içinde açıklanacak

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, ele alınan konuların parti kurullarında değerlendirileceği belirtildi.



YRP'den yapılan son açıklamaya göre istişare süreci tamamlandı.



Alınan kararın ise 1-2 gün içinde açıklanacağı duyuruldu.



Konuya ilişkin AK Parti'den son açıklama Binali Yıldırım'dan geldi.



Yıldırım'a, YRP'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını şart koştuğu iddiası soruldu.