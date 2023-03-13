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'Topyekûn abluka' Bir bölgede daha savaş çanları: Hazırlıklara başladılar...

Son dönemlerde artan Çin ve Tayvan arasındaki gerilim daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. ABD'nin Tayvan'a yönelik hamlelerine tepki gösteren Çin'in topyekûn ablukasından endişelenen Tayvan harekete geçti.

Ekleme: 13.03.2023 - 17:05 Güncelleme: 13.03.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
'Topyekûn abluka' Bir bölgede daha savaş çanları: Hazırlıklara başladılar...Çin'de üçüncü kez devlet başkanlığına seçilen Şi Cinping, ulusal savunmanın ve 'her cephede' geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, 'Çin silahlı kuvvetlerini ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını etkin şekilde korumaya muktedir bir 'Demir Çin Seddi' haline getirmeliyiz.' demişti. Cinping'in bu sözlerinin yankıları sürerken Tayvan'dan tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi.

Tayvan ordusu tarafından hazırlanan rapora göre Tayvan, bu yılki savunma harcamalarını Çin'in topyekûn abluka' ihtimali için silah ve teçhizat hazırlanmaya ayıracak.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi edinemediğini vurgulayan Reuters, Tayvan savunma bakanlığının stratejik yakıt rezervlerini ve onarım yeteneklerini geçen yıl gözden geçirmeye başlattığını belirtti.

Bakanlığın Tayvan Boğazı'nın tamamen abluka altına alınması beklentisi ile, bu yılki harcamaların 'savaşın sürekliliğini güçlendirmek için' topçu ve roket stoklarının ikmalini ve F-16 savaşçıları için parçaları içereceğini belirtti.


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