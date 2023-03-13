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Kız çocuğu dehşeti yaşadı! Annesi gözlerinin önünde katledildi: Ağzına, kafasına her yerine sıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Servis şoförü olan Hıdır Tutal (50), 15 yaşındaki kızı B.T.'nin gözleri önünde eşi Arzu Tutal'ı (47) silahla defalarca ateş ederek öldürdü. Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlatan genç kız, sinir krizi geçirdiğini belirterek, "Annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Ağabey çok kan geldi, ne olur anneme bir şey olmasın" dedi.

Ekleme: 13.03.2023 - 11:06 Güncelleme: 13.03.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Kız çocuğu dehşeti yaşadı! Annesi gözlerinin önünde katledildi: Ağzına, kafasına her yerine sıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 50 yaşındaki Hıdır Tutal, 15 yaşındaki kız çocuğu evdeyken, iki çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal'ı silahla defalarca ateş ederek vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken çocuk, 'Babam beni ittirdi. Annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Çok kan geldi' diyerek vahşeti gözyaşlarıyla anlattı.

KARISINI BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; servis şoförü olan Hıdır Tutal (50), kızı B.T. (15) evdeyken 2 çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal ile (47) tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın ardından silah çıkaran gözü dönmüş babayı araya giren kızı da durduramadı. Kızını ittirip ilk eşinin koluna ateş eden acımasız baba, ağlayan çocuğuna rağmen durmayarak karısını başından ve göğsünden de vurdu. Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çocuğunu dışarı çıkaran baba, sonrasında kapıyı kilitledi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

B.T.'nin dışarı çıkıp bağırması ve silah seslerinin duyulmasıyla birlikte komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden baba, aynı silahı kafasına doğrultarak ateşleyip kanlar içinde yere yığıldı.

Kapının açılmaması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte içeri giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı.

Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, nabzı olan babayı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GENÇ KIZIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çiftin çocuğu B.T., dışarıda söylediği sözlerle duyanların içini ürpertti. O anları gözyaşları içinde anlatan B.T.'nin feryatları yürekleri dağladı.

'AĞZINA, KAFASINA HER YERİNE SIKTI'

Kız çocuğu o anları, 'Babam beni geri itti. Ardından annemin koluna ateş etti ve birden afalladım. Babam yine ittirdi beni; annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Ağabey çok kan geldi, ne olur anneme bir şey olmasın' diyerek gözyaşlarıyla anlattı.

Olay yerine gelen yakınlarına sımsıkı sarılıp hayatının en kötü gününü yaşayan B.T., duygusal anlara neden oldu. Hayati tehlikesi bulunan katil baba, kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kız çocuğu dehşeti yaşadı! Annesi gözlerinin önünde katledildi: Ağzına, kafasına her yerine sıktı

Kız çocuğu dehşeti yaşadı! Annesi gözlerinin önünde katledildi: Ağzına, kafasına her yerine sıktı

Kız çocuğu dehşeti yaşadı! Annesi gözlerinin önünde katledildi: Ağzına, kafasına her yerine sıktı
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