Gelecek Partisi’nden bir istifa daha: Geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğim…

Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bugüne dek Bağcılar Kurucu İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Ahmet Demir, yapılan siyasi ittifakın bir parçası olmayacağını, 32 yıllık siyasi hayatında bir duruşu olduğunu ve geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğini ifade ederek hem kurucu ilçe başkanlığı görevinden hem de Gelecek Partisi’nden bugün istifa ettiğini açıkladı.

Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bugüne dek Bağcılar Kurucu İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Ahmet Demir, son siyasi gelişmelerin ardından hem kurucu ilçe başkanlığı görevinden hem de Gelecek Partisi'nden bugün istifa ettiğini açıkladı. Demir yaptığı açıklamada, yapılan siyasi ittifakın bir parçası olmayacağını, 32 yıllık siyasi hayatında bir duruşu olduğunu ve geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğini ifade etti.Gelecek Partisi'nden istifa açıklamasında Ahmet Demir şu açıklamalarda bulundu: "Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bugüne dek Bağcılar Kurucu İlçe Başkanlığını yaparak bugüne kadar aynı görevi sürdürdüm. 32 yıllık siyasi hayatımı bir heves, bir nefis, bir sinsi tuzağa heba etmeyeceğimi, zor zamanda ülkemizin geleceğini ne birilerinin siyasi hırslarına ne de birilerinin koltuk rüyasına bırakmayacağımı, 28 Şubat artıklarını eleştirirken, geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğimi, geçmişte bu ülkenin duvarında tuğla olmaya çalışırken, geleceğinde bu duvarı yıkmayacağımı, bugün yapılan siyasi ittifakın bir parçası olmayacağımı paylaşmak istedim. Hayatım boyunca olmam gereken yerde durdum. Bugünden sonra da dünya görüşüme ters bir yerde olamayacağımdan, son siyasi gelişmelerden sonra gördüğüm zaruri lüzum üzerine Kurucu İlçe Başkanlığı görevimden ve Gelecek Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."