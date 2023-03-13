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Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Dünyanın bazı ülkelerinde yaşamak cesaret istiyor. Dünya üzerinde çok zor iklime sahip olan ülkeler var. Burada yaşayan insanlar, iklimlere ayak uydurmak için yaşam tarzlarını bile değiştiriyor. Aşırı soğuk ya da sıcakla mücadele edilen bu bölgelerde insanların tercih ettiği kıyafetlerden evlerinin konumuna kadar günlük yaşantıları oldukça farklı.

Ekleme: 13.03.2023 - 11:31 Güncelleme: 13.03.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!
Dünya üzerinden birbirinden farklı ülkeler var. Birbirinden farklı insanlar, yaşamlar ve iklimler var.

Bazı yerler çok sıcak olabilirken bazı yerler ise bir hayli soğuk. Bazı yerlerde daha ılıman bir iklim hakim. Mevsimler, dünyadaki birçok ülkeyi yaşanılabilir kılarken, yine mevsimler dünyadaki birçok ülkede yaşamayı zorlaştırıyor. Özellikle aşırı soğuk ülkelerde yaşamak, ayak uydurmak gerçekten çok zor. Bu ülkelerde yaşayan insanlar, tüm düzenlerini değiştiriyor. Bu ülkelere sırayla değinelim ve ilk olarak Svalbard, Norveç'e bir bakalım.

NORVEÇ, SVALBARD

Burası yüzde 60 buzullardan oluşan bir bölge. Oldukça soğuk bir yer olan Svalbard, bir özelliğiyle ise dikkati çekiyor. Burada güneş Nisan'dan Ağustos'a kadar hiç batmıyor.

Hal böyle olunca, bitmeyen bir gündüz yaşanıyor diyebiliriz. Bu durum zaman kavramında sorunlara neden oluyor. Kişinin her anlamda düzeni bozuluyor.

'İnsan cesedinin Dünya üzerinde hemen hemen hiç bozulmadan kaldığı nadir yerlerdendir. Bundan dolayı Svalbard'da ölmek ilginç bir şekilde yasadışıdır.'

Bölgede 2.500'e yakın kutup ayısı bulunuyor ve kasabada 2 binin üzerinde de insan yaşıyor. Düzenli bir yaşam için tercih edilmese bile gezmek için fena olmayabilir.

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Coober Pedy

Burasının ilginç bir özelliği var. Yeryüzünde yerleşim yeri yok. Burada yerleşimler yerin altına yapılıyor. Bölge çok kurak. Ortalama 43 derece sıcaklığa sahip. Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madeninden kalan tünellere 1500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış. Şehrin yüzde 60'ı uzun yıllardır yer altında oyulmuş evlerde yaşıyor. Halk sıcaklıkla baş etmek için böyle bir yöntem bulmuş diyebiliriz. Kasabadan çıkarılan değerli opallerin miktarı nedeniyle bazen 'Dünyanın opal başkenti' olarak anılır.

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Oymyakon, Rusya

Burası dünyanın en soğuk köyü olarak biliniyor. Köyün sıcaklığı kış aylarında sıfırın altında 68 dereceye kadar düşüyor. Üstelik aralık ayında da sadece 3 saat güneş ışığı görebiliyorsunuz. Bir okul ve sağlık kliniğinin bulunduğu köyde, kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobiller kullanılmıyor. Burada yaşayan halk, uyum sağlamış aslında. Kıayfetlerinden yiyeceklerine kadar her şeyi bu iklime göre ayarlamışlar. Halk; soğuk havanın etkisini kırabilmek için kendilerine yeterli kaloriyi sağlayacak, at sütü ve dana eti gibi besinlerle besleniyorlar.

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Atacama Çölü, Şili

Burası 400 yıldır hiç yağış görmedi. İnanması zor ama durum bu. Üstelik bu çöl 15 milyon yaşında. Yani dünyanın en ilginç yerlerinden birisi.

NASA, Mars görevleri için araçlarını test etmek adına burayı kullanıyor. Burada yaşamak imkansız olabilir. Ama gezmek için gidebilirsiniz. Eğer gezmek için giderseniz; renkli gölleri, gayzer kaynakları, tuz düzlükleri ve göz alıcı vadileriyle eşsiz bir doğa gezisine şahit olursunuz. Burada yaşayan kabile ise havada nemi yakalıyor ve bu şekilde su buluyor.

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

La Rinconada, Peru

Burası dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim yeri olarak biliniyor. Rakım nedeniyle bölgede yıl boyunca dondurucu bir soğuk hakim. Şehrin nüfusu 2012 yılı itibarı ile 50.000'dir. Buraya yalnızca kamyonlarla gidilebiliyor.Burada yaşayan halk geçmini altın madeni sayesinde sağlıyor. Madende çalışmak oldukça güç olduğu için işçilerin, ayda bir kez çıkardıkları herhangi bir cevheri, kendilerine almalarına izin veriliyor.

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!
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