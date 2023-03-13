Derya Yanık: 6284 sayılı Kanun'un tartışmaya açılması dahi kabul edilemez

Türkiye seçime giderken ittifaklar şekilleniyor.Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AK Parti bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından YRP'nin ittifaka katılmak için belli şartlar sunduğu, bu şartlardan birinin de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması olduğu kamuoyuna yansıdı.Bu gelişmeye Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla karşı çıkarak muhafazakar kadınlara seslendi.Kılıçdaroğlu, kadınlara kazanımlarını kaybetmeyecekleri yönünde söz verdi.Bu tartışmalardan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' ile ilgili açıklama yaptı.Bakan Yanık, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları Sayın Kılıçdaroğlu, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır," dedi.6284 sayılı Kanun'un kadına yönelik şiddetle mücadele için AK Parti'nin yaptığı en önemli yasal düzenlemelerden biri olduğunu kaydeden Yanık, "Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı Kanun'un ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez." ifadelerini kullandı.