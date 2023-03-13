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Bayrampaşa'da ölümden döndüler! Evin tavanı çocukların üzerine düştü: 2 yaralı

Bölgedeki bir daire yaşanan olayda, salonda oyun oynayan 2 çocuk, bir anda üzerlerine düşen tavandaki alçı ve sıvalarla büyük yara aldı. 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 13.03.2023 - 17:34 Güncelleme: 13.03.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Bayrampaşa'da ölümden döndüler! Evin tavanı çocukların üzerine düştü: 2 yaralıİstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar, korku içinde evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Bir tehlikenin yaşandığı ev de, olası bir depremde yaşanacak felaketi gözler önüne serdi.

Tavan alçısı çocukların üzerine düştü

Terazidere Mahallesi'ndeki bir dairenin tavanındaki alçı ve sıvalar salonda oyun oynayan çocukların üzerine düştü. O sırada gelen gürültüyle mutfaktan salona çocuklarının yanına koşan baba, yakınlarını arayarak yardım istedi. Komşular, ailenin yardımına koştu.

Hastaneye kaldırıldılar

Ardından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Hafif şekilde yaralanan çocuklar kontrol maksatlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay sırasında annenin evde olmadığı öğrenildi.

Bayrampaşa'da ölümden döndüler! Evin tavanı çocukların üzerine düştü: 2 yaralı

'Parçalar çocukların eline ayağına ve kafasına denk gelmiş'

Çocukların yardımına koşan komşu Serkan Karagül, şu ifadeleri kullandı:

Yan taraftaki komşu beni arayıp çocukların üzerine tavan düştü dedi. Koşarak gidip baktık. Parçalar çocukların eline ayağına ve kafasına denk gelmiş. Çocuklar o sırada evde oyun oynuyormuş. Demirler gözükecek şekilde alçı tavan karışık düşmüş. Evin üstü açık olduğu için hava alıyor demek ki zamanla düşüyor. Çocuklar hafif yaralıydı. Birinin kafası acıyordu. Diğerinin eli şişmiş elinde yara vardı. Babası da mutfakta çocuklara yemek ayarlıyormuş. Sese gitmiş.

Bayrampaşa'da ölümden döndüler! Evin tavanı çocukların üzerine düştü: 2 yaralı
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