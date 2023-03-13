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AK Parti Sözcüsü Çelik: BBP güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımıza destek verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Büyük Birlik Partisi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek verdiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: BBP güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımıza destek verdi
Ekleme: 13.03.2023 - 16:06 Güncelleme: 13.03.2023 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Çelik: BBP güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımıza destek verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Büyük Birlik Partisi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek verdiğini belirtti.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Deprem bölgesinde yaraların bir an evvel sarılması için Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor.

Cumhur ittifakının büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili trafik devam ediyor. BBP zaten Cumhur ittifakının bir parçası. Cumhurbaşkanımıza destek vereceklerini güçlü bir şekilde açıkladılar. Karşımızdaki ittifak koltuk kavgasındayken, burada yegane gündem bir an evvel seçim gündeminin Türkiye'nin gündeminden çıkarılıp, şehitlerimizin ayağa kaldırılması çerçevesindedir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'BBP güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımıza destek verdi' | Video

HÜDA PAR'ın cumhurbaşkanımızın adaylığını desteyeceklerini açıkladıkları için teşekkür ediyoruz.

Yeniden Refah Partisi'ne de genel başkan yardımcımız ziyaret etti. Bu ziyarette bir davet söz konusu oldu. Onlar da bu durumu yetkili kurumlarında istişare edeceklerini ve bu hafta kararı bildireceklerini söylediler. Görüşmeler müspet bir havada geçiyor.

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