  • USD: 18,95 - 18,98
  • EURO: 20,26 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Özellikle asrın felaketinden sonra Türkiye'nin yeniden imar, ihya ve inşasının birincin gündemimiz olduğu bir dönemde, bu seçimlerin fevkalade hayati bir önem taşıdığını herhalde hepimiz biliyoruz" dedi.

Ekleme: 13.03.2023 - 16:33 Güncelleme: 13.03.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, parti genel merkezinde Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Bugadov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş, ilişkileri her alanda mükemmel şekilde yürüttükleri dost ve kardeş Azerbaycan'ın iktidar partisi Genel Başkanvekili Bugadov'u kabul etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Her 2 ülke arasında uluslararası ilişkiler bakımından örnek teşkil eden mükemmel bir ilişki olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Her alanda iş birliğimizi ifade ettiğim gibi sanki 2 ayrı devlet gibi değil de tek devletmişiz gibi yürütmekteyiz. Her alanda Azerbaycan'ın bizim yanımızda; Türkiye olarak da bizim Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bütün dünya biliyor. Bu yakın ilişki her 2 ülkemize de çok ciddi şekilde güç katmaktadır. Bu çerçevede iktidardaki 2 partinin; Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi, Azerbaycan'daki Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkiler de devletler arasındaki bu mükemmel ilişkinin izdüşümü şeklindedir" dedi.

Tahir Bugadov ise Türkiye'de olmaktan çok memnun olduğunu belirterek, "Bu görüşme için sizlere teşekkür ederiz. Çok üzgünüz ki Türkiye'de bir deprem faciası yaşandı. Ben bu depremde hayatını kaybeden her bir insana Allah'tan rahmet dilerim" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz" | Video

"BİZE GÜÇ VERDİNİZ, DESTEK OLDUNUZ"

Numan Kurtulmuş da Bugadov'a teşekkürlerini sunarak, "Bir kez daha bu ziyaretin bizim açımızdan tarihi bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Özellikle asrın felaketinden sonra Türkiye'nin yeniden imar, ihya ve inşasının birinci gündemimiz olduğu bir dönemde bu seçimlerin fevkalade hayati bir önem taşıdığını herhalde hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Yeni Azerbaycan Partisi'nin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın, partinin lideri olarak başta Tahir bey olmak üzere Yeni Azerbaycan Partisi'ndeki dostlarımızın bu ziyaretinde ortaya koydukları Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a desteği, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na bu seçim sürecinde verecekleri desteğin hayati bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Bizim açımızdan da büyük bir manevi destektir; büyük bir güçtür. Bize güç verdiniz, destek oldunuz, ayaklarınıza sağlık" dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü: 11 bin 759 liraya yükselecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Gelecek Partisi’nden bir istifa daha: Geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğim…
Kılıçdaroğlu IMF'ye sinyali çaktı! Talimatı yurt dışından mı aldı? Akıllara İngiliz Reuters'ın o analizi geldi
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi!
Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını verdi
Togg fiyat listesi 2023 belli oluyor! Yerli otomobil için nefesler tutuldu: Togg satışa çıkıyor!
HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi
Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
Binali Yıldırım'dan Yeniden Refah Partisi ile görüşme hakkında açıklama: Yeni gelişmeler olacak
CHP'li Beylikdüzü Belediyesine bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı
Muharrem İnce adaylığını açıkladı, CHP tutuştu: Gürsel Erol’dan dikkat çeken çağrı
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu
YSK seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi
Bakan Soylu: Depremde 48 bin 448 kişi vefat etti
Suriye ile normalleşmede kritik gün: Tarih ve yer belli oldu!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel'den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı
Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Depremde binanın yönü değişmiş

Depremde binanın yönü değişmiş

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var