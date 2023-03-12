Oktay'dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal ve istikbal mücadelemizin sembolü İstiklal Marşı'mızın kabulünün 102. yıl dönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere; istiklal uğruna kanıyla, canıyla, kalemiyle mücadele vermiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.