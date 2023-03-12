Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine özel jetle gittiği ortaya çıktı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban'la aynı karede görülmesi sosyal medyada gündem oldu.Akay, Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafın medyaya yansımasının ardından açıklamada bulundu. Ahmet Akay, söz konusu fotoğrafın tarifeli uçağa ilerlediği sırada özel jete giden CHP heyetiyle karşılaşması üzerine çekildiğini aktardı.Akay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'dan geldiği Şanlıurfa'da havalimanında tesadüf eseri karşılaştıklarını ve selamlaştıklarını kaydetti.Öte yandan CHP lideri ve Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün çadırda konakladığı görüntüleri paylaşmıştı. FOX TV canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, burada da çadırda görüntü vermişti.