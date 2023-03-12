İstanbul’da lodos, bazı vapur seferlerini iptal ettirdi

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.