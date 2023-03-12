  • USD: 18,94 - 18,97
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da lodos, bazı vapur seferlerini iptal ettirdi

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Ekleme: 12.03.2023 - 09:11 Güncelleme: 12.03.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da lodos, bazı vapur seferlerini iptal ettirdiİstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

İptal olan vapur seferleri
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Borçlar siliniyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 13 maddede tüm detaylar...
Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine özel jetle gittiği ortaya çıktı
Bakan Özer açıkladı! LGS sınavının tarihi belli oldu
6'lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş 'Gelin' dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş!
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Bakan Nebati duyurdu: EYT kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı
Ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı
Diyarbakır'da konut seferberliği: '27 bin 253 konutun yapımına başlandı'
Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Bu hafta Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na 8 maddeli cevap
Deprem felaketinde 34'üncü gün: Can kaybı 47 bin 975'e yükseldi
Kentsel dönüşüme finansal destek! Bakan Nebati: Kiralık konut arzını artıracağız
HÜDA PAR aday çıkarmayacak
Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur
Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak.
GÜNDEM YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
Bakan Akar'dan 'Asker kışladan geç çıktı' iddialarına yanıt: Mehmetçik 05.45'te enkaza hareket etti
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde: Kaybedecek vaktimiz yok!
İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu
12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu