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İstanbul Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu: Adeta kenevir ormanı kurmuşlar

Ümraniye'de polisin yaptığı operasyonda 241 kilogram esrar ve bin 550 kök kenevir ele geçirilmesiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan 2 şüpheliden Halil T. olay yerinden habersiz olduğunu iddia ederken şüpheli Metin Y. ise kenevirleri satmak amaçlı yetiştirdiğini itiraf etti. Adli makamlarca şüphelilerden Halil T. adli kontrolle serbest bırakılırken Metin Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 11.03.2023 - 21:29 Güncelleme: 11.03.2023 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu: Adeta kenevir ormanı kurmuşlarİstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de bir depoda uyuşturucu yetiştirildiğine dair gelen ihbar sonucu harekete geçti. Yapılan operasyonda 241 kilogram esrar, bin 550 kök kenevir, çok sayıda uyuşturucu madde imal ve satışında kullanılan malzeme ele geçirildi. Yaklaşık 8 milyon lira ile kurulan tesiste 20 milyon lira değerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Halil T. ve Metin Y., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler, savcılık tarafından 'Esrar elde etmek için kenevir ekme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Halil T., 'Ben olaya konu yerde çalışanım. Çalıştığım yerle olay yerine giriş kapıları farklıdır. Benim olay yerinden dün gece itibariyle haberim oldu. Benim yetiştiricilikle ilgili hiçbir bilgim yok. Ben uyuşturucu kullanmam. Polise de kapıyı biz açtık. Parmak izimin incelenmesini talep ediyorum. Olayla ilgili hiçbir ilgim yok' şeklinde konuştu.

'SATMAK İÇİN YETİŞTİRDİM'

Kenevir yetiştirilen yeri kendisinin kiraladığını söyleyen şüpheli Metin Y. ise savunmasında 'Maddeleri yetiştirmemdeki amaç satış aşamasını düşünmem oldu. Ancak hiç satış yapamadım. Halil'e ofisle ilgili işlerimi yaptırıyordum. Uyuşturucu yerine hiç girmedi ancak şüpheleniyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum' dedi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Sorguları sonrası Hakimlik, şüpheli Halil K.'nin yurt dışına çıkmama ve haftanın 2 günü imza atma şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verirken şüpheli Metin Y.'nin ise tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

İstanbul Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu: Adeta kenevir ormanı kurmuşlar

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