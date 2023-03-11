İstanbul Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu: Adeta kenevir ormanı kurmuşlar

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de bir depoda uyuşturucu yetiştirildiğine dair gelen ihbar sonucu harekete geçti. Yapılan operasyonda 241 kilogram esrar, bin 550 kök kenevir, çok sayıda uyuşturucu madde imal ve satışında kullanılan malzeme ele geçirildi. Yaklaşık 8 milyon lira ile kurulan tesiste 20 milyon lira değerinde uyuşturucu madde tespit edildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Halil T. ve Metin Y., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler, savcılık tarafından 'Esrar elde etmek için kenevir ekme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Halil T., 'Ben olaya konu yerde çalışanım. Çalıştığım yerle olay yerine giriş kapıları farklıdır. Benim olay yerinden dün gece itibariyle haberim oldu. Benim yetiştiricilikle ilgili hiçbir bilgim yok. Ben uyuşturucu kullanmam. Polise de kapıyı biz açtık. Parmak izimin incelenmesini talep ediyorum. Olayla ilgili hiçbir ilgim yok' şeklinde konuştu.Kenevir yetiştirilen yeri kendisinin kiraladığını söyleyen şüpheli Metin Y. ise savunmasında 'Maddeleri yetiştirmemdeki amaç satış aşamasını düşünmem oldu. Ancak hiç satış yapamadım. Halil'e ofisle ilgili işlerimi yaptırıyordum. Uyuşturucu yerine hiç girmedi ancak şüpheleniyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum' dedi.Sorguları sonrası Hakimlik, şüpheli Halil K.'nin yurt dışına çıkmama ve haftanın 2 günü imza atma şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verirken şüpheli Metin Y.'nin ise tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.