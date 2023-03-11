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Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde bıraktığı hasar, gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fay hattının üzerinde bulunan ev, depremde ikiye bölündü.

Ekleme: 11.03.2023 - 19:09 Güncelleme: 11.03.2023 - 19:14 / Editör: Ozge Selin
Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fay hattının üzerinde bulunan ev, ikiye bölündü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Gölbaşı ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Balkar beldesini de etkiledi.

Bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğü beldede yaşayan güvenlik korucusu İrfan Kuşcu'nun iki katlı evi de yıkıldı. Fay hattının üzerindeki yatak odası, mutfak, banyo ve tuvaleti yıkılan, ev ikiye bölündü.

Daha sonra eşini uyandırdığını belirten Kuşcu, 'Eşime, 'Kalk deprem oluyor' dedim. Odayı çıkamadım. Bir adım atıyorum, geri attı beni, duvardan duvara. Yatak odası, banyo, tuvalet çöktü. Tam altımızdan fay geçiyormuş, farkında değilmişiz. Çocuklar, bağrıştı. Hanım çatının altında kaldı. Ben kendi çabamla çıktım, çocukları mahalleden gelenlere teslim ettim. Yarım saat sonra eşimi de çıkardık.' dedi.

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

'Bir anda yol ve tarlalar kabardı'

Yer altından gelen gürültünün ardından evin bir anda çöktüğüne dikkati çeken Kuşcu, fay hattının üzerindeki yol ve tarlaların kabardığını gördüğünü aktardı. Beldedeki bazı evlerin de yerinin değiştiğini vurgulayan Kuşcu, 'Komşumuzla evimiz bitişikti. Şu anda 1-1,5 metre açıldı, deprem o evi yukarı kaldırdı, 3-4 metre ileri götürdü. Sabah farkına vardık. Ev gitmiş yani.' ifadesini kullandı.

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü
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