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TSK ve MSB yalanı erken patladı: CHP'li Öztrak'ın iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Afet Müdahale Planı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı, çözüm ortakları arasında yok. Afet operasyonlarının içinde asker hiç konumlandırılmamış" iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada "MSB Afet Ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal üyesidir" denildi.

Ekleme: 10.03.2023 - 13:23 Güncelleme: 10.03.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yaralıların kurtarılması, enkaz kaldırma çalışmaları ve sonrasında da depremzedelerin yardımına koşan kurumların başında geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Afet Müdahale Planı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı, çözüm ortakları arasında yok. Afet operasyonlarının içinde asker hiç konumlandırılmamış" iddialarını yalanladı.
"MSB Afet Ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal üyesidir"
Yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı afet gruplarının 9 tanesinde destek çözüm ortağı olup, illerde Garnizon Komutanları İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun 'doğal' üyesidir." ifadelerine yer verdi.

Öztrak, "Afetle mücadelede tüm Bakanlıklar, ana çözüm ortağı olarak belirlenmiş. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı, ana çözüm ortakları arasında yok. Trol ordularına sahip, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı afetlerde ana çözüm ortağı. Ama Peygamber ocağı ordumuz olağanüstü durumlar için afet için yetiştirilmiş Mehmetçiğimiz, afet operasyonunun içerisinde hiç konumlandırılmamış. Afette destekleyici tali çözüm ortağı yapılmış" iddiasında bulunmuştu.
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