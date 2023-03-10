Depremin etkilediği Gaziantep ve Adana'da okullar 13 Mart'ta açılıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Adana Valisi Süleyman Elban Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki eğitim öğretim sürecinin 13 Mart'ta başlayacağını twitter hesaplarından duyurdular.Gaziantep ve Adana valisinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtildi.Gaziantep Valisi Gül, 'Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz.' ifadelerini kullandı.