Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta esnaf çarşılarını ziyaret etti

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ta olan ve çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, tamamlanan ve kurulumu devam eden geçici esnaf çarşılarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, koordinatör valiler ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in de yer aldığı ziyaretlerde heyet, prefabrik ve konteyner çarşılarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında son bilgileri aldı.Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Şehrimizin ihya ve inşası noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediyelerimizle yüksek bir koordinasyon ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizde ticari hayatın canlandırılması ve esnafımızın faaliyetlerine tekrar başlaması noktasında da yoğun gayret gösteriyoruz. Prefabrik ve konteyner çarşı kurulumlarımız devam ediyor.Bugün de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, valilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte tamamlanan ve yapımı devam eden geçici esnaf çarşılarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Hamdolsun şehrimizde ticari hayatın canlandırılması noktasında önemli aşama kat ettik. Devletimizin tüm kademelerine, Kahramanmaraş'ımızın inşa ve ihyasında birlikte hizmet ettiğimiz tüm kurum ve kuruluşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz" cümlelerini kaydetti.