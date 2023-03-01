Yüzlerce bina yıkılmıştı: Diyarbakır'da öğrenciler dersbaşı yaptı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi.Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde eğitime ara verildi.Deprem bölgesi dışında olan illerdeki okullar, 20 Şubat'ta eğitime kaldığı yerden devam ederken, büyük yıkımın yaşandığı şehirler de yavaştan normale dönmeye başladı.Ve bazılarında öğrenciler okullarına döndü.Diyarbakır'da yeniden başlanmasıyla 478 bin öğrenci ve 24 bin 316 öğretmen, 1766 okulda dersbaşı yaptı.Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu öğrencileri de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.Öğrencilerden Irmak Nur Büyüközer, depremden dolayı okullarının tatil olduğunu belirterek, 'Okulumuz bugün açıldı. Öğretmen ve arkadaşları gördüğüm için çok mutluyum. Tatilde kitap okuyordum.' ifadelerini kullandı.Furkan Enes Aydın ise okulunun açılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.Aydın, 'Çok mutluyum. Dün gece heyecandan uyuyamadım. Okula geldim, arkadaşlarımla görüştüm ve mutluyum.' dedi.