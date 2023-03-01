Yunanistan'da tren faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yunanistan'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 32 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi de yaralandı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 32 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü. Atina'dan Selanik'e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.