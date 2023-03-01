Spor fotoğrafçısı kaza kurbanı oldu

İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada bisikletiyle yolda ilerleyen 55 yaşındaki Onur Çam, önünde fren yapan kamyona arkadna çarptı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildiÇam, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çam, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi.Kazanın ardından kamyon sürüsü İ.T. gözaltına alındı. Amatör sporları desteklemek adına 2012'den bu yana spor fotoğrafçılığı yapan 55 yaşındaki Onur Çam, birçok spor organizasyonunda federasyonlar için görev almıştı.