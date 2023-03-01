Şanlıurfa'da depremin ardından eğitim ve öğretim başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 gün geçti.11 ili etkileyen felaketin ardından binlerce ev, iş yeri ve kamu binası hasar aldı.Yaşanan depremden etkilenen bir ilde Şanlıurfa oldu.Depremin ardından yarı yıl tatilinde olan okullara kısa bir süre daha ara verildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlilerince depremin ardından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı.Kent genelindeki 677 okul binasının az hasarlı olduğu tespit edildi.Bu kapsamda İl Milli Müdürlüğünce okul binalarında tadilat ve onarım çalışması başlatıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, depremde hasar gören okul binalarıyla ilgili çalışmalara aksatmadan devam ettiklerini söyledi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mühendislerince okullarda yapılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurt şu şekilde konuştu:'Bu çalışmalar kapsamında okullarımızda hasarsız, az, orta ve ağır hasarlı binalarımız tespit ediliyor.Hasarsız binalarımızda 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayacağız. Şu anda az hasarlı okullarımızda tamirat tadilat çalışmaları başlattık.Bu okullarımızı 1 Mart'ta yetiştirip diğer hasarsız okullarımızla birlikte eğitim öğretime açmayı planlıyoruz.'Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da eğitim öğretime verilen aranın ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.