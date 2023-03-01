  • USD: 18,86 - 18,90
  • EURO: 20,00 - 20,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mardin’de feci kaza... Tır otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var!

Mardin’de uluslararası İpekyolu’nda bir tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, kişi yaralandı.

Ekleme: 1.03.2023 - 13:25 Güncelleme: 1.03.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Mardin’de feci kaza... Tır otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var!Mardin'de gerçekleşen kaza, saat 10.00 sıralarında Alakuş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan Cemil Gerdanoğlu (47) idaresindeki 33 ADE 910 plakalı tır, Alakuş kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 44 ADG 920 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil TIR'ın altına girdi. Otomobildeki Hasan Apaki (66), Hatice Apaki (62) ve Mehtap Apaki (32) bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucunda kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen Hasan Apaki ve Hatice Apaki olay yerinde hayatını kaybetti,

Mehtap Apaki ise yaralandı. Kazada yaralanan Mehtap Apaki ve tır sürücüsü Cemil Gerdanoğlu yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Mardin’de feci kaza... Tır otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var!

Mardin’de feci kaza... Tır otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Paniğe gerek yok
CHP’li vekile tepkiler çığ gibi! Apar topar paylaşımını kaldırdı: Halktan bu kadar mı uzaksınız?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
Deprem öncesi başka deprem sonrası başka! Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener hükümeti suçladı!
Baykar'dan zorunlu açıklama: Açıkça dolandırıcılık girişimidir
CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”
Finlandiya gaza bastı: NATO için tarih verdi! Rusya sınırına çitli engel
Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli
CHP’den Altılı Masa'ya hodri meydan: 'Kemal Kılıçdaroğlu dışında aday önerilmeyecek'
Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’
Ankara'da provokasyon! Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı
AFAD açıkladı: Depremlerde can kaybı 45 bin 89'a ulaştı
DEAŞ’a operasyon! Sözde üst düzey ismi yakalanıp tutuklandı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
EYT yasası Meclis'ten geçti
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Parti'li Çömez'in akıl dışı jeneratör iddialarına yalanlama
Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konteyner kentte açıklamalarda bulunuyor
Tevfik Göksu tek tek açıkladı: İşte İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi
1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü