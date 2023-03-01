Fahrettin Koca: Deprem bölgelerinde maske kullanılmalı

Felaketin ardından 24 gün geçti...Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.İllerde yıkıcı depremin ardından günlerce süren aram kurtarma çalışmaları sona erdi.44 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde binlerce vatandaş ise yaralandı.Depremin yıkıcı etkilerinden sonra hasar alan hastanelerde tahliye işlemi gerçekleştirilirken kentlere sahra hastaneleri kuruldu.Kurulan hastanelerde binlerce vatandaş tedavi ediliyor.Öte yandan Çadır ve konteyner kentlerde toplu yaşamlarda oluşucakyeni hastalık ve salgınlara karşı da önlem alınıyor.Enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği kentlerde ise tozdan korunmak için maske dağıtımları devam ediyor.Konuya ilişikin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:"Enkaz bölgelerinde devam eden çalışmalarda görevli personelimizin ve çevrede bulunan vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz. Tozun riske yol açabileceği ortamlarda mutlaka maske kullanılmalı."