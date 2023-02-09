Sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından kent merkezindeki Şehir Hastanesi bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu. İçerisinde röntgen cihazından, ameliyathanesine hatta laboratuvarına kadar her türlü imkan bulunan hastane yaraları sarmaya başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Elbistan'da meydana gelen iki deprem nedeniyle 10 ilde yıkım meydana geldi. Hastaneler yaraları sarmaya çalışırken, bunun yanı sıra hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu.Hastaneler tüm hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamladı.İçerisinde röntgen cihazından ameliyathanesine hatta laboravutarına kadar her şeyi düşünülen sahra hastanelerinde yaralar sarılmaya başlandı.Deprem nedeniyle yaralanan veya farklı bir rahatsızları bulunan vatandaşlar sahra hastanesine gelip, muayenesini ve tedavisini olmaya başladı.Hastane, kentteki diğer hastanelerin de yükünü hafifletecek. İsrail'den gelen görevlilerin de kentte sahra hastanesi kuracağı öğrenildi.