E-Nabız'a yeni özellik: Depremzedelerin yakınları bilgi alabilecek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, İstanbul'a getirilen yüzlerce yaralı ve yakınları için yapılan planlamaları anlattı. Valilikle koordineli şekilde, yaralıların sadece tıbbi tedavilerinin değil, giyimden sosyal desteğe ve barınma ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.İstanbul'a getirilen yaralıların tedavi sonrası otellerde ve uygun tesislerde ağırlanacaklarını da duyuran Prof. Dr. Memişoğlu, 'Depremzede vatandaşlarımızın tedavileri sürerken kendilerini yuvalarında hissetmeleri için uğraşıyoruz. Yaralanan yakınlarının nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlarımız 184 iletişim hattı veya birinci derece yakınları için e-nabız sistemini kullanabilir' dedi.Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki depremden etkilenenlerin sağlık durumu ve bulundukları sağlık kuruluşu bilgilerine, birinci ve ikinci derece yakınlarınca https://enabiz.gov.tr/ ulaşabileceği açıklandı. E-Nabız'ın internet sitesinden yapılan uyarıda, 'Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilişkili olarak yakınlarınızın sağlık durumu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi almanız amacıyla e-Nabız profilinize Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklenmiştir. Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir. Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur' denildi.Depremin ilk olduğu dakikalardan itibaren İstanbul'daki bütün üniversite, kamu ve özel sektör hastanelerinin yöneticileriyle acil toplantı yapıldığını ve her şeyin planlandığını aktaran Prof. Dr. Memişoğlu, 'İlk etapta İstanbul'daki 47 bin yatağın 3 bin 200'ünü depremden gelecek yaralılara tahsis edilecek şekilde planladık. Şu anda bütün bu hastanelerimize hasta göndermeye devam ediyoruz. 35'in üzerinde hastanemizde (özel, kamu, üniversite fark etmez), hastalarımız var. Sadece Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi değil, Cemil Taşçıoğlu'nda da var, Şişli Etfal'de de var, Kanuni Sultan Süleyman'da da var, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma'da da var' diye konuştu.